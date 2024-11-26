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Операция "ГУР-КОТ". Украинские разведчики спасли пушистиков со Змеиного (фото)

Вторник 26 ноября 2024 13:54
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Операция "ГУР-КОТ". Украинские разведчики спасли пушистиков со Змеиного (фото) Фото: шефрон ГУР (armyinform.com.ua)
Автор: Нина Еланская

Бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели необычную, но очень важную операцию по спасению котов на острове Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Эвакуация животных была необходима из-за приближения зимних морозов, которые были бы опасны для многочисленных кошек и котят, проживавших на острове.

Украинские разведчики решили помочь пушистым жителям, эвакуировав 15 котов.

Отмечается, что эвакуированных животных передали в приют "Сириус", один из крупнейших центров для бездомных животных в Украине.

Также сообщается, что операцию разведчиков поддержал благотворительный фонд MacPaw Foundation.

"После адаптации спасенных со знаменитого Змеиного котов каждый желающий будет иметь возможность приютить одного из них и оформить опеку в приюте "Сириус", который непосредственно занимается адапцией", - добавили в ГУР.

Фото: операция "ГУР-КИТ" (DIUkraine)

Украинские Силы обороны не в первый раз спасают животных из особо опасных зон.

Например, во время боевой операции в Харьковской области в этом году военнослужащие 92-й ОШБр нашли в разрушенном доме замкнутых в клетке голодных совенят.

Для того чтобы животные жили в более благоприятных для них условиях, в ГУР решили передать птиц в Киевский зоопарк, о чем ранее сообщало РБК-Украина.

Добавим, что из Змеиного украинские военные еще в 2022 году спасли котика, пережившего российскую оккупацию острова в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. В нашем материале вы можете узнать историю спасения пушистика.

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ГУР Эвакуация
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