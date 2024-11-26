Операция "ГУР-КОТ". Украинские разведчики спасли пушистиков со Змеиного (фото)
Бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели необычную, но очень важную операцию по спасению котов на острове Змеиный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Эвакуация животных была необходима из-за приближения зимних морозов, которые были бы опасны для многочисленных кошек и котят, проживавших на острове.
Украинские разведчики решили помочь пушистым жителям, эвакуировав 15 котов.
Отмечается, что эвакуированных животных передали в приют "Сириус", один из крупнейших центров для бездомных животных в Украине.
Также сообщается, что операцию разведчиков поддержал благотворительный фонд MacPaw Foundation.
"После адаптации спасенных со знаменитого Змеиного котов каждый желающий будет иметь возможность приютить одного из них и оформить опеку в приюте "Сириус", который непосредственно занимается адапцией", - добавили в ГУР.
Фото: операция "ГУР-КИТ" (DIUkraine)
Украинские Силы обороны не в первый раз спасают животных из особо опасных зон.
Например, во время боевой операции в Харьковской области в этом году военнослужащие 92-й ОШБр нашли в разрушенном доме замкнутых в клетке голодных совенят.
Для того чтобы животные жили в более благоприятных для них условиях, в ГУР решили передать птиц в Киевский зоопарк, о чем ранее сообщало РБК-Украина.
Добавим, что из Змеиного украинские военные еще в 2022 году спасли котика, пережившего российскую оккупацию острова в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. В нашем материале вы можете узнать историю спасения пушистика.
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