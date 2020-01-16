Операторы контакт-центра "Волыньгаз Сбыта" проработали почти миллион обращений

В 2019 году операторы Контакт-центра "Волыньгаз Сбыта" проработали 0,98 млн обращений потребителей газа Волыни. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Кроме передачи показателей счетчиков, чаще всего обращений касаются сверки состояния лицевого счета и консультации относительно счетов за потребленный газ. Ответы на те же вопросы возможно получить через Личный кабинет на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, клиенты "Волыньгаз Сбыта" в прошлом году чаще всего обращались в контакт-центр по сверке лицевого счета – 22 тыс. и консультации по поводу квитанций – 27 тыс. Потребители газа могут получить ответ на любой вопрос позвонив по номеру контакт-центра или написав на электронную почту.

"Удобные возможности для общения с "Волыньгаз Сбытом" предоставляет Личный кабинет на 104.ua. Этот сервис предоставляет возможность получить ответ на все вопросы. В течение года операторы контакт-центра таким образом дали 6 тыс. письменных ответов", - говорится в сообщении.

Также в Личном кабинете есть опция заказа обратного звонка Callback, ею, по словам пресс-службы, воспользовались 2,5 тыс. потребителей газа.

"Мы постоянно работаем над увеличением количества удаленных сервисов. У нас появилось мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone, а также чат-бот 7104ua в мессенджере Viber. С его помощью наши клиенты могут не только платить за газ, но и загрузить счета в формате PDF. Кроме того есть уже всем известные контакт-центр и Личный кабинет на сайте 104.ua , мобильное приложение 104Mobile для Android" , - рассказывает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.