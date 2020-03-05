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Операторы ГРС покупают необходимые объемы газа на Украинской энергетической бирже

Новости » Энергетика     05.03.2020 - 10:41
Операторы ГРС покупают необходимые объемы газа на Украинской энергетической бирже
Иллюстративное фото (УНИАН)

Услуга балансировки использовалась ими только в первые две недели января 2020 года

Операторы ГРС на протяжении последних месяцев покупают необходимые объемы газа на Украинской энергетической бирже. Услуга балансировки использовалась ими только в первые две недели января 2020 года, как это предусмотрено законодательством. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"После 20 января 2020 года Операторы ГРС, работающие под брендом РГК, не пользовались услугами балансировки Оператора ГТС. Утверждения о несанкционированном отборе газа со стороны Оператора ГТС, которое было распространено некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с целью уменьшения платежек для бытовых потребителей в отопительный период, Регулятор принял решение уменьшить тарифную выручку Операторов ГРС в первом квартале, и компенсировать ее во втором и третьем кварталах, о чем Оператор ГТС был заранее проинформирован. В связи с этим Операторы ГРС направили Оператору ГТС предложения относительно внесения изменений в график расчетов за предоставленные услуги балансировки с учетом решения, принятого Регулятором.

"Утвержденные Регулятором в конце декабря тарифы на доставку газа не покрывают полной себестоимости услуги. О чем неоднократно говорили как Операторы ГРС, так и Оператор ГТС. Для избежания кассовых разрывов в будущем и предотвращения создания ситуации задержки расчетов между участниками рынка необходимо привести тарифы на распределение до безубыточного уровня", - говорится в сообщении.

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