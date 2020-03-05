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Оператори ГРМ купують необхідні обсяги газу на Українській енергетичній біржі

Новини » Енергетика     05.03.2020 - 10:41
Оператори ГРМ купують необхідні обсяги газу на Українській енергетичній біржі
Ілюстративне фото (УНІАН)

Послуга балансування використовувалась ними тільки у перші два тижні січня 2020 року

Оператори ГРМ впродовж останніх місяців купують необхідні обсяги газу на Українській енергетичній біржі. Послуга балансування використовувалась ними тільки у перші два тижні січня 2020 року, як це передбачено законодавством. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Після 20 січня 2020 року Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК не користувалися послугами балансування Оператора ГТС. Твердження про несанкціонований відбір газу з боку Оператора ГТС, що було розповсюджене деякими ЗМІ є маніпуляцією і не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що з метою зменшення платіжок для побутових споживачів в опалювальний період, Регулятор прийняв рішення зменшити тарифну виручку Операторів ГРМ в першому кварталі, та компенсувати її в другому та третьому кварталах, про що Оператор ГТС був заздалегідь проінформований. У зв'язку з цим Оператори ГРМ направили Оператору ГТС пропозиції щодо внесення змін в графік розрахунків за надані послуги балансування з врахуванням рішення, прийнятого Регулятором.

"Затверджені Регулятором наприкінці грудня тарифи на доставку газу не покривають повної собівартості послуги. Про що неодноразово наголошували як Оператори ГРМ, так і Оператор ГТС. Задля уникнення касових розривів в майбутньому та запобігання створення ситуації затримки розрахунків між учасниками ринку необхідно привести тарифи на розподіл до беззбиткового рівня", - йдеться у повідомленні.

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