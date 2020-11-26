Оператора Russia Today не пустили в Украину

Пограничники не пропустили в Украину оператора российского телеканала Russia Today. Россиянин также получил запрет на несколько лет на въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Оператор российского телеканала планировал пересечь украинский пункт пропуска "Кучурган" в Одесской области, чтобы транзитом проехать в Россию из Молдовы. Однако во время паспортного контроля оказалось, что он есть в базе.

"Как выяснилось, у пограничников касательно него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма... В период оккупации полуострова данное лицо попадала туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала Russia Today", - рассказали в ГПСУ.

За совершенные нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма россиянину на 3 года запретили въезд в Украину.

Напомним, недавно в Украину не пустили венгерского топ-чиновника. Отказ в пересечении границы он получил за ведение агитации на местных выборах в Украине.