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"Оператор ринку" виступає за приведення граничних цін на електроенергію до європейських норм

Фото: "Оператор ринку" виступає за приведення граничних цін на електроенергію до європейських норм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Рівень цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи) потрібно привести у відповідність до вимог європейського регламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора АТ "Оператор ринку" Олександра Гавву.

"Наша позиція полягає у приведенні норм українського законодавства відповідно до вимог європейського регламенту і тих величин обмежень (цінових обмежень на ринку електроенергії, - ред.), що визначені ним у Європейському Союзі", - сказав він під час відкритого обговорення проєкту постанови НКРЕКП про встановлення граничних цін на ринку електроенергії.

Гавва також наголосив, що таке рішення є правильним і обов’язковим у зв’язку з прийняттям Енергетичним співтовариством у грудні минулого року адаптованої версії регламенту, який є обов’язковим для імплементації в Україні.

Нагадаємо, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що треба лібералізувати ціноутворення на ринку електроенергії, щоб імпорт з Європи міг вільно потрапляти в Україну і допомагати балансувати енергосистему.

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Електроенергія