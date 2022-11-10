ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оператор "Північних потоків" проведе власне розслідування вибухів, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 10 листопада 2022 20:30
Оператор "Північних потоків" проведе власне розслідування вибухів, - ЗМІ Фото: оператор "Північних потоків" проведе власне розслідування вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оператор газопроводів "Північний потік", компанія Nord Stream AG, отримала дозвіл на проведення власного розслідування вибухів на трубопроводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Danmarks Radio.

Проведені Швецією, Данією та Німеччиною розслідування свідчать, що вибухи на ділянці газопроводів у районі острова Бронхольм є диверсією.

Росія причетність до умисного пошкодження газопроводів відкидає, пропонуючи Європі постачати газ цілою ниткою "Північного потоку-2", який не було запущено через санкції за агресію проти України.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух.

Пізніше, 29 жовтня, росіяни прямо заявили, що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів". У Міноборони Британії назвали такі звинувачення країни-агресора вигаданою історією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток Північний потік-2
NEWS
ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України: оновлена карта бойових дій
ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України: оновлена карта бойових дій
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа