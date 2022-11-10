Оператор "Північних потоків" проведе власне розслідування вибухів, - ЗМІ

Оператор газопроводів "Північний потік", компанія Nord Stream AG, отримала дозвіл на проведення власного розслідування вибухів на трубопроводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Danmarks Radio .

Росія причетність до умисного пошкодження газопроводів відкидає, пропонуючи Європі постачати газ цілою ниткою "Північного потоку-2", який не було запущено через санкції за агресію проти України.

Проведені Швецією, Данією та Німеччиною розслідування свідчать, що вибухи на ділянці газопроводів у районі острова Бронхольм є диверсією.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух.

Пізніше, 29 жовтня, росіяни прямо заявили, що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів". У Міноборони Британії назвали такі звинувачення країни-агресора вигаданою історією.

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