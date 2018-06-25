Оператор ГТС завысил задолженность "Винницагаз" почти на 80 млн гривен

ПАО "Винницагаз" будет доказывать неправомерность действий оператора ГТС в судебном порядке

Задолженность ПАО "Винницагаз" перед оператором ГТС составляет 185 млн гривен. Она сформирована убыточностью действующего тарифа на распределение газа. Однако, "Укртрансгаз" считает, что компания якобы имеет большую задолженность. ПАО "Винницагаз" будет доказывать неправомерность действий оператора ГТС в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укртрансгаз" подал в Хозяйственный суд Винницкой области иск о взыскании с ПАО "Винницагаз" задолженности за услуги балансирования объемов природного газа и штрафных санкций на общую сумму 273,6 млн гривен. Обращения ПАО "Винницагаз" к оператору ГТС об обосновании суммы долга и приведении расчетов в соответствие с установленными законом нормами, "Укртрансгаз" игнорирует. Поэтому компания ПАО "Винницагаз" будет доказывать свою правоту в суде.

Оператор ГТС искусственно увеличивает сумму задолженности ПАО "Винницагаз" за услуги балансирования на 20% вследствие необоснованного применения коэффициента 1,2 к стоимости газа, использованного на производственно-технологические нужды. Согласно действующего соглашения между ПАО "Винницагаз" и "Укртрансгаз" повышающий коэффициент не применяется, если размер небаланса не превышает 5%. Поэтому действия оператора ГТС являются необоснованными, направленными на искусственное увеличение сумм задолженности.

Такая позиция ПАО "Винницагаз" поддержана профильным регулятором. НКРЭКУ после проведения проверки "Укртрансгаза" признала действия компании неправомерными, наложила на оператора ГТС штраф и обязала предоставить обоснование применения коэффициента 1,2.

Газораспределительная компания действительно имеет кредиторскую задолженность перед "Укртарнсгазом", которая составляет 185 млн гривен Она сформировалась из-за убыточности тарифа на распределение газа, который не покрывает всех обоснованных затрат компании.

Действующей структурой тарифа, установленного НКРЭКУ для ПАО "Винницагаз", предусмотрено, что компания будет покупать на рынке газ для производственно-технологических и собственных нужд по цене 5980,70 гривен/ тыс. куб. м. (без НДС). При этом в 2017 году фактическая среднегодовая цена составила 7970,25 гривен/тыс. куб. м. (без НДС), а среднемесячная цена за пять месяцев текущего года составляет 10 779,39 гривен/тыс. куб. м. (без НДС).

"Политика государства в тарифообразовании и порядка расчетов в сфере распределения природного газа ведет к убыточности операторов газораспределительных сетей. Как результат - наши убытки уже достигают почти 30 млн гривен за 1 квартал и до конца года только увеличатся. В сложившейся ситуации государство должно обеспечить установление экономически обоснованного тарифа на распределение газа и четкий порядок расчетов между участниками рынка ", - считает финансовый директор ПАО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

В действующем тарифе компании "Винницагаз" на закупку природного газа для производственно-технологических и собственных нужд предусмотрено 286,3 млн гривен (без НДС). Однако стоимость закупки предприятием этого газа на рынке в 2017 году составила 386,7 млн гривен (без НДС), а за пять месяцев текущего года уже достигла 239,5 млн гривен.

В 2017 году ПАО "Винницагаз" дважды подавало в НКРЭКУ расчеты экономически обоснованных тарифов, с учетом фактических затрат компании на оказание услуг распределения газа, однако они не были утверждены регулятором.14 июня 2018 года НКРЕКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. Напомним, что все операторы ГРС в марте текущего года уже подали в комиссию обоснования новых тарифов. Методика будет действовать до 31 декабря 2019 года.