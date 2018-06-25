Оператор ГТС завищив заборгованість "Вінницягаз" майже на 80 млн гривень

ПАТ "Вінницягаз" буде доводити неправомірність дій оператора ГТС в судовому порядку

Заборгованість ПАТ "Вінницягаз" перед оператором ГТС становить 185 млн гривень. Вона сформована збитковістю діючого тарифу на розподіл газу. Однак, "Укртрансгаз" вважає, що компанія нібито має велику заборгованість. ПАТ "Вінницягаз" буде доводити неправомірність дій оператора ГТС в судовому порядку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укртрансгаз" подав до Господарського суду Вінницької області позов про стягнення з ПАТ "Вінницягаз" заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу та штрафних санкцій на загальну суму 273,6 млн гривень. Звернення ПАТ "Вінницягаз" до оператора ГТС про обґрунтування суми боргу та приведення розрахунків у відповідність з встановленими законом нормами, "Укртрансгаз" ігнорує. Тому компанія ПАТ "Вінницягаз" буде доводити свою правоту в суді.

Оператор ГТС штучно збільшує суму заборгованості ПАТ "Вінницягаз" за послуги балансування на 20% внаслідок необґрунтованого застосування коефіцієнта 1,2 до вартості газу, використаного на виробничо-технологічні потреби. Згідно діючої угоди між ПАТ "Вінницягаз" та "Укртрансгаз" підвищувальний коефіцієнт не застосовується, якщо розмір небалансу не перевищує 5%. Тому дії оператора ГТС є необґрунтованими, спрямованими на штучне збільшення сум заборгованості.

Така позиція ПАТ "Вінницягаз" підтримана профільним регулятором. НКРЕКП після проведення перевірки "Укртрансгазу" визнала неправомірними дії компанії, наклала на оператора ГТС штраф і зобов'язала надати обґрунтування застосування коефіцієнта 1,2.

Газорозподільна компанія дійсно має кредиторську заборгованість перед "Укртарнсгазом", яка становить 185 млн гривень Вона сформувалася через збитковість тарифу на розподіл газу, який не покриває всіх обґрунтованих витрат компанії.

Діючою структурою тарифу, встановленого НКРЕКП для ПАТ "Вінницягаз", передбачено, що компанія буде купувати на ринку газ для виробничо-технологічних та власних потреб за ціною 5980,70 гривень/ тис. куб. м (без ПДВ). При цьому в 2017 році фактична середньорічна ціна склала 7970,25 гривень/тис. куб. м. (без ПДВ), а середньомісячна ціна за п'ять місяців поточного року складає 10 779,39 гривень/тис. куб. м (без ПДВ).

"Політика держави у тарифоутворенні та порядку розрахунків у сфері розподілу природного газу веде до збитковості операторів газорозподільних мереж. Як результат - наші збитки вже досягають майже 30 млн гривень за 1 квартал і до кінця року тільки збільшаться. В цій ситуації держава має забезпечити встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл газу і чіткий порядок розрахунків між учасниками ринку ", - вважає фінансовий директор ПАТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

У чинному тарифі компанії "Вінницягаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб передбачено 286,3 млн. гривень (без ПДВ). Однак вартість закупівлі підприємством цього газу на ринку в 2017 році склала 386,7 млн. гривень (без ПДВ), а за п'ять місяців поточного року вже досягла 239,5 млн гривень.

У 2017 році ПАТ "Вінницягаз" двічі подавала в НКРЕКП розрахунки економічно обґрунтованих тарифів, з урахуванням фактичних витрат на надання послуг розподілу газу, однак вони не були затверджені регулятором.14 червня 2018 року НКРЕКУ затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Нагадаємо, що всі оператори ГРС у березні поточного року вже подали до комісії обґрунтування нових тарифів. Методика буде діяти до 31 грудня 2019 року.