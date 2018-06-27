Оператор ГТС завысил задолженность "Хмельницкгаза" почти на 111,08 млн гривен

НКРЭКУ после проведения проверки "Укртрансгаза" признала действия компании неправомерными

Оператор ГТС искусственно увеличивает сумму задолженности ПАО "Хмельницкгаз" за услуги балансировки с применение коэффициента 1,2 к стоимости газа, использованного на производственно-технологические нужды. Согласно действующего соглашения между ПАО "Хмельницкгаз" и "Укртрансгаз" повышающий коэффициент не применяется, если размер небаланса не превышает 5%. Поэтому действия оператора ГТС являются необоснованными, направленными на искусственное увеличение сумм задолженности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такая позиция ПАО "Хмельницкгаз" поддержана профильным регулятором. НКРЭКУ после проведения проверки "Укртрансгаза" признала действия компании неправомерными, наложила на оператора ГТС штраф и обязала предоставить обоснование к применению коэффициента 1,2.

Задолженность ПАО "Хмельницкгаз" перед оператором ГТС по состоянию на 01.06.2018 года составляет 74,96 млн гривен без учета коэффициента 1,2, а с начисленным коэффициентом, который появился в выставленных счетах с мая 2017 года задолженность составляет 134,47 млн гривен, разница составляет 59,51 млн гривен за счет вышеупомянутого коэффициента. Однако, ПАО "Укртрансгаз" считает, что компания якобы имеет еще большую задолженность, чем 134,47 млн гривен.

"Укртрансгаз" подал в Хозяйственный суд Хмельницкой области иск о взыскании с ПАО "Хмельницкгаз" задолженности за услуги балансирования объемов природного газа и штрафных санкций на общую сумму 75,67 млн гривен:

24,1 млн гривен – штрафные санкции начисленные на основную сумму долга 51,57 мнл гривен

51,57 млн гривен сумма основного долга, возникшего в период до 0105.2017 года за счет вышеуказанного коэффициента, который вообще отсутствовал в счетах.

Обращение ПАО "Хмельницкгаз" до оператора ГТС о предоставлении обоснования относительно суммы долга и приведения расчетов в установленных законом норм - ПАО "Укртрансгаз" игнорирует. Поэтому компания ПАО "Хмельницкгаз" будет доказывать свою правоту в суде.

Газораспределительная компания действительно имеет кредиторскую задолженность перед "Укртарнсгазом", которая сформировалась из-за убыточности тарифа на распределение газа, который не покрывает всех обоснованных расходов компании.

Действующей структурой тарифа, установленного НКРЭКУ для ПАО "Хмельницкгаз", предусмотрено, что компания будет покупать на рынке газ для производственно-технологических и собственных нужд по цене 5965 гривен/тыс. куб. м. (без НДС). При этом в 2017 году фактическая среднегодовая цена составила 8035 гривен/тыс. куб. м. (без НДС), а среднемесячная цена за пять месяцев текущего года составляет 10848,8 гривен/тыс. куб. м. (без НДС) с учетом коэффициента 1,2.

"в очередной Раз замечу, что нынешняя тарифообразующая политика государства и порядка расчетов в сфере распределения природного газа, делает убыточными операторов ГРС, - подчеркивает финансовый директор ПАО "Хмельницкгаз" Александр Храпицький. Поэтому уже за 1 квартал наши убытки составили 52,8 млн гривен. Кроме того, до конца года они продолжат расти".