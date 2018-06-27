Оператор ГТС завищив заборгованість "Хмельницькгазу" майже на 111,08 млн гривень

НКРЕКП після проведення перевірки "Укртрансгазу" визнала неправомірними дії компанії

Оператор ГТС штучно збільшує суму заборгованості ПАТ "Хмельницькгаз" за послуги балансування із застосуванням коефіцієнта 1,2 до вартості газу, використаного на виробничо-технологічні потреби. Згідно діючої угоди між ПАТ "Хмельницькгаз" та "Укртрансгаз" підвищувальний коефіцієнт не застосовується, якщо розмір небалансу не перевищує 5%. Тому дії оператора ГТС є необґрунтованими, спрямованими на штучне збільшення сум заборгованості. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Така позиція ПАТ "Хмельницькгаз" підтримана профільним регулятором. НКРЕКП після проведення перевірки "Укртрансгазу" визнала неправомірними дії компанії, наклала на оператора ГТС штраф і зобов'язала надати обґрунтування застосування коефіцієнта 1,2.

Заборгованість ПАТ "Хмельницькгаз" перед оператором ГТС станом на 01.06.2018 року становить 74,96 млн гривень без урахування коефіцієнта 1,2, а з нарахованими коефіцієнтом, який з'явився у виставлених рахунках з травня 2017 року заборгованість складає 134,47 млн гривень, різниця становить 59,51 млн гривень за рахунок вищезазначеного коефіцієнта. Однак, ПАТ "Укртрансгаз" вважає, що компанія нібито має ще більшу заборгованість, ніж 134,47 млн гривень.

"Укртрансгаз" подав у Господарський суд Хмельницької області позов про стягнення з ПАТ "Хмельницькгаз" заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу та штрафних санкцій на загальну суму 75,67 млн гривень:

24,1 млн гривень – штрафні санкції, нараховані на основну суму боргу 51,57 млн гривень

51,57 млн гривень сума основного боргу, що виник у період до 0105.2017 року за рахунок вищевказаного коефіцієнта, який взагалі був відсутній в рахунках.

Звернення ПАТ "Хмельницькгаз" до оператора ГТС про надання обґрунтування щодо суми боргу та приведення розрахунків у встановлених законом норм - ПАТ "Укртрансгаз" ігнорує. Тому компанія ПАТ "Хмельницькгаз" буде доводити свою правоту в суді.

Газорозподільна компанія дійсно має кредиторську заборгованість перед "Укртарнсгазом", яка сформувалася через збитковість тарифу на розподіл газу, який не покриває всіх обґрунтованих витрат компанії.

Діючою структурою тарифу, встановленого НКРЕКП для ПАТ "Хмельницькгаз", передбачено, що компанія буде купувати на ринку газ для виробничо-технологічних та власних потреб за ціною 5965 гривень/тис. куб. м (без ПДВ). При цьому в 2017 році фактична середньорічна ціна склала 8035 гривень/тис. куб. м. (без ПДВ), а середньомісячна ціна за п'ять місяців поточного року становить 10848,8 гривень/тис. куб. м (без ПДВ) з урахуванням коефіцієнта 1,2.

"В черговий раз зауважу, що нинішня тарифоутворююча політика держави та порядку розрахунків у сфері розподілу природного газу, робить збитковими операторів ГРС, - підкреслює фінансовий директор ПАТ "Хмельницькгаз" Олександр Храпицький. Тому вже за 1 квартал наші збитки склали 52,8 млн гривень. Крім того, до кінця року вони продовжать зростати".