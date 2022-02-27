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Оператор ГТС Украины не подтверждает аварии на магистральном газопроводе в Харькове

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 08:51
Оператор ГТС Украины не подтверждает аварии на магистральном газопроводе в Харькове Фото: авария на магистральном газопроводе в Харькове не подтверждена
Автор: Александр Белоус

Оператор ГТС Украины не подтверждает аварии на магистральном газопроводе в Харькове. Система не фиксирует снижение давления, транспортировка газа происходит в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Несмотря на сложнейшую ситуацию из-за боевых действий, сотрудники компании на местах выполняют свою функцию и обеспечивают транспортировку газа", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове продолжаются бои, но российская армия несет существенные потери. Уже есть информация о вражеской технике оккупанта, которая прорвалась в Харьков.

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