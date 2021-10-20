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"Оператор ГТС Украины" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

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Киев, Среда 20 октября 2021 22:57
"Оператор ГТС Украины" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" Фото: "ОГТСУ" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Оператор ГТС Украины" подал заявку в немецкий энергетический регулятор касательно участия в сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Компания считает, что газопровод разрушает европейскую энергетическую архитектуру и угрожает безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы компании Сергея Макогона.

"Ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" лишь усилит доминирующую позицию "Газпрома", но отнюдь не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки. Оба "Северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых - вытеснить с энергорынка более мощную украинскую ГТС, как альтернативный маршрут поставки газа в Европу", - подчеркнул он.

Макогон отметил, что создать конкурентоспособный рынок газа в Европе и защитить от давления со стороны России могут только равные права и правила для всех участников газового рынка.

"Мы считаем необходимым проинформировать наших стратегических партнеров обо всех рисках и угрозах в случае запуска "Северного потока-2", - пояснил глава оператора.

&quot;Оператор ГТС Украины&quot; подал заявку на участие в сертификации &quot;Северного потока-2&quot;

Напомним, до этого заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" подал НАК "Нафтогаз".

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Северный поток-2 Сергей Макогон
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