"Оператор ГТС" покупает машины на фоне разговоров о его продаже

Так, в тендере по закупке автомобилей Mitsubishi участвовали ООО "ВТ Моторс" и ООО "Нико Центр Киев". Заявленная стоимость тендера на пикапы - 49 289 355 гривен без НДС. ООО "Нико Центр Киев" стала победителем с предложением 44 466 320 гривен и поставит, согласно договору, 54 Mitsubishi L200 2,4 TD MT Invite производства Таиланда. Цена одной единицы - 969 314,64 гривен с НДС.

"На сайте Mitsubishi motors по специальной рекомендованной розничной цене такой автомобиль можно купить за 939 000 гривен. Обычная цена дороже - 978 000 гривен. Такой же порядок цен предлагает и победитель тендера. Что интересно, в прошлом году "Оператор ГТС" уже купил 126 таких же пикапов на 110,95 млн гривен у того же продавца", - пишет издание.

На другом тендере "Оператор ГТС" закупил грузовые автомобили. Победителем тендера стало ООО "Илта Львов", которое предложило 48 грузовиков REFORM 090102ZT на шасси Peugeot Boxer.

Один автомобиль, согласно договору, обойдется госкомпании в 973 412 544 гривен с НДС. На сайте продавца Peugeot Boxer стоит 898,9 тысяч гривен, Peugeot Boxer с удвоенной кабиной - 930,3 тысяч гривен.

"Все эти закупки происходят на фоне падения транзита через украинскую газотранспортную систему. Министр энергетики Герман Галущенко открыто признает, что транзита 15-18 млрд куб. м газа в год будет недостаточно даже для текущего содержания ГТС. Кроме того, "Оператор ГТС" вместо того, чтобы направлять средства на оптимизацию системы, компания проводит закупки, которые имеют отдаленное отношение к актуальным проблемам газотранспортной системы", - сообщает УНН.