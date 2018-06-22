Оператор ГТС искусственно создал миллионные долги "Закарпатгаза"

Компания "Укртрансгаз" неправомерно осуществила начисление с применением коэффициента 1,2 вместо 1

Оператор ГТС искусственно увеличил задолженность ПАО "Закарпатгаз" за природный газ для производственно-технологических нужд. "Укртрансгаз" неправомерно применил к компании коэффициент компенсации вычисления объемов отобранного ресурса. Сумма сомнительно начисленного долга составляет 44,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

Компания "Укртрансгаз" неправомерно осуществила начисление с применением коэффициента 1,2 вместо 1. Это прямое нарушение условий договора на транспортировку газа, заключенного между Оператором ГТС и ПАО "Закарпатгаз". Согласно его условиям, его небаланса, возникшего в пределах 5% от объема газа, отобранного из газотранспортной системы не должен применяться такой коэффициент.

Например, в апреле к ГРС ПАО "Закарпатгаз" поступило 19,9 млн куб м природного газа. Фактический объем ВТВ составляет 0,9 млн кубометров, что составляет менее 5% от объема газа, отобранного из газотранспортной системы. Однако, "Укртрансгаз" неправомерно применил коэффициент для вычисления объемов компенсации.

"Мы считаем такие действия Оператора ГТС, а также проведенный ими перерасчет в мае прошлого года за предыдущий период, ничем иным, как произвольным толкованием норм действующего законодательства, в частности Кодексов газотранспортных и газораспределительных систем, - говорит Елена Чечеткина, в.а. коммерческого директора ПАО "Закарпатгаз". - Такую же позицию поддерживает и государственный регулятор НКРЭКУ, который предоставил письменные разъяснения относительно ситуации, возникшей между участниками рынка. Мы надеемся, что окончательную точку в этой ситуации поставит суд, который должен принять во внимание все обстоятельства дела".

Регулятор отметил, что такая корректировка Оператором ГТС коэффициента компенсации в сторону увеличения не соответствует действующему законодательству и может рассматриваться как нарушение Закона Украины "О рынке природного газа".

ПАО "Закарпатгаз" неоднократно обращался к Оператору ГТС украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой разъяснить ситуацию, возникшую. По состоянию на июнь текущего года компания получила два письма-разъяснения от государственного регулятора НКРЕКП, которые свидетельствуют о незаконности действий Оператора ГТС.