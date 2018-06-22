Оператор ГТС штучно створив мільйонні борги "Закарпатгазу"

Компанія "Укртрансгаз" неправомірно здійснила нарахування із застосуванням коефіцієнту 1,2 замість 1

Оператор ГТС штучно збільшив заборгованість ПАТ "Закарпатгаз" за природний газ для виробничо-технологічних потреб. "Укртрансгаз" неправомірно застосував до компанії коефіціент компенсації обчислення обсягів відібраного ресурсу. Сума сумнівно нарахованого боргу становить 44,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгазу".

Компанія "Укртрансгаз" неправомірно здійснила нарахування із застосуванням коефіцієнту 1,2 замість 1. Це пряме порушення умов договору на транспортування газу, укладеного між Оператором ГТС та ПАТ "Закарпатгаз". Відповідно до його умов, до небалансу, що виник у межах 5% від обсягу газу, відібраного з газотранспортної системи не повинен застосовуватися такий коефіціент.

Наприклад, в квітні до ГРС ПАТ "Закарпатгаз" надійшло 19,9 млн куб м природного газу. Фактичний обсяг ВТВ становить 0,9 млн кубометрів, що складає менше, ніж 5% від обсягу газу, відібраного з газотранспортної системи. Однак, "Укртрансгаз" неправомірно застосував коефіціент для обчислення обсягів компенсації.

"Ми вважаємо такі дії Оператора ГТС, а також проведений ними перерахунок у травні минулого року за попередній період, нічим іншим, як довільним тлумаченням норм діючого законодавства, зокрема Кодексів газотранспортних та газорозподільних систем, - говорить Олена Чечоткіна, в.о. комерційного директора ПАТ "Закарпатгаз". - Таку ж позицію підтримує й державний регулятор НКРЕКП, який надав письмові роз’яснення щодо ситуації, що виникла між учасниками ринку. Ми сподіваємося, що остаточну крапку у цій ситуації поставить суд, який має прийняти до уваги усі обставини справи".

Регулятор наголосив на тому, що таке коригування Оператором ГТС коефіціента компенсації у сторону збільшення не відповідає чинному законодавству і може розглядатися як порушення Закону України "Про ринок природного газу".

ПАТ "Закарпатгаз" неодноразово звертався до Оператора ГТС та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з проханням роз’яснити ситуацію, що виникла. Станом на червень поточного року компанія отримала два листи-роз’яснення від державного регулятора НКРЕКП, які свідчать про незаконність дій Оператора ГТС.