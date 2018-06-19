Оператор ГТС в 12 раз завысил задолженность "Криворожгаза" за свои услуги балансировки

ПАО "Криворожгаз" 1 июня 2018 года получило от "Укртрансгаза" судебный иск на сумму 2,01 млрд гривен

"Укртрансгаз" как оператор ГТС пытается через суд взыскать с ПАО "Криворожгаз" 2,01 млрд гривен за газ, потребленный предприятиями тепловой энергетики Кривого Рога. К этому времени оператор ГТС не предоставил газораспределительной компании подтвержденную информацию, кто был поставщиком этого газа. По данным ПАО "Криворожгаз" долг за услуги балансировки перед "Укртрансгазом" составляет 168 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ПАО "Криворожгаз" 1 июня 2018 года получило от "Укртрансгаза" судебный иск на сумму 2,01 млрд гривен. Эту сумму составляет якобы задолженность ПАО "Криворожгаз" за полученные услуги балансировки (1,64 млрд гривен). А также пени и штрафы (более 0,37 млрд гривен). По данным ПАО "Криворожгаз", реальная и документально подтвержденная задолженность компании перед Оператором ГТС составляет 168 млн гривен.

Фактически "Укртрансгаз" в судебном порядке пытается взыскать с ПАО "Криворожгаз" стоимость газа, который был поставлен и потреблен предприятиями тепловой энергетики в течение прошлых отопительных периодов в 2016-2017 годах. Согласно поручению правительства, именно НАК "Нафтогаз Украины" является единственным поставщиком газа для ТКЭ. Но до сих пор оператор ГТС не предоставил "Криворожгаза" информацию, кто был поставщиком этого газа.

Проблема возникла из-за того, что в течение двух отопительных сезонов НАК "Нафтогаз Украины" не подписывает с предприятиями ТКЭ Кривого Рога акты приема-передачи на фактически потребленный ими газ. Без подписания таких актов газ не учитывается как поставленный от НАК, поэтому "Укртрансгаз" должен отнести (сбалансировать) эти объемы. Однако причина отказа НАК подписывать акты вовсе не в отсутствии ресурса газа, для чего собственно и существует процедура балансировки, а в больших долгах предприятий ТКЭ. По сути, речь идет не о балансировке ГТС, а "балансировании" долгами, то есть НАК "Нафтогаз Украины" пытается переложить эти долги на других субъектов хозяйствования.

Еще один аспект - "Укртрансгаз" завышает стоимость газа для ТКЭ, выдавая его как газ закупленный для услуг балансировки. Стоимость газа для услуг балансировки от "Укртрансгаз" больше чем в два раза превышает цену газа установленную ​​правительством для ТКЭ. Это приводит к образованию искусственных долгов, которые используются "Укртрансгазом" и НАК "Нафтогаз Украины" для создания давления на газораспределительные компании.

"При таком операторе ГТС, который сводит баланс рынка исключительно в пользу материнской компании, заставляя покупать у нее объемы природного газа по цене, которая вдвое больше установленной правительством, и получая сверхприбыль, судебное разбирательство вопроса - это единственный возможный путь доказать истину и правильность позиции компании ПАО "Криворожгаз", - говорит коммерческий директор ПАО "Криворожгаз" Анна Ковпак.