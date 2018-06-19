Оператор ГТС в 12 разів завищив заборгованість "Криворіжгазу" за свої послуги балансування

ПАТ "Криворіжгаз" 1 червня 2018 року отримало від "Укртрансгазу" судовий позов на суму 2,01 млрд гривень

"Укртрансгаз" як оператор ГТС намагається через суд стягнути з ПАТ "Криворіжгаз" 2,01 млрд гривень за газ, спожитий підприємствами теплової енергетики Кривого Рогу. До цього часу оператор ГТС не надав газорозподільної компанії підтверджену інформацію, хто був постачальником цього газу. За даними ПАТ "Криворіжгаз" борг за послуги балансування перед "Укртрансгазом" становить 168 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

ПАТ "Криворіжгаз" 1 червня 2018 року отримало від "Укртрансгазу" судовий позов на суму 2,01 млрд гривень. Цю суму становить нібито заборгованість ПАТ "Криворіжгаз" за отримані послуги балансування (1,64 млрд гривень). А також пені і штрафи (більше 0,37 млрд гривень). За даними ПАТ "Криворіжгаз", реальна і документально підтверджена заборгованість компанії перед Оператором ГТС становить 168 млн гривень.

Фактично "Укртрансгаз" в судовому порядку намагається стягнути з ПАТ "Криворіжгаз" вартість газу, який був поставлений і спожитий підприємствами теплової енергетики протягом минулих опалювальних періодів у 2016-2017 роках. Згідно з дорученням уряду, саме НАК "Нафтогаз України" є єдиним постачальником газу для ТКЕ. Але досі оператор ГТС не надав "Криворіжгазу" інформацію, хто був постачальником цього газу.

Проблема виникла із-за того, що протягом двох опалювальних сезонів НАК "Нафтогаз України" не підписує з підприємствами ТКЕ Кривого Рогу акти приймання-передачі фактично спожитий ними газ. Без підписання таких актів газ не враховується як поставлений від НАК, тому "Укртрансгаз" повинен віднести (збалансувати ці обсяги. Однак причина відмови НАК підписувати акти зовсім не у відсутності ресурсу газу, для чого власне і існує процедура балансування, а у великих боргах підприємств ТКЕ. По суті, мова йде не про балансування ГТС, а "балансування" боргами, тобто НАК "Нафтогаз України" намагається перекласти ці борги на інших суб'єктів господарювання.

Ще один аспект - "Укртрансгаз" завищує вартість газу для ТКЕ, видаючи його як закуплений газ для балансування послуг. Вартість газу для послуг балансування від "Укртрансгаз" більше ніж у два рази перевищує ціну газу встановлену урядом для ТКЕ. Це призводить до утворення штучних боргів, які використовуються "Укртрансгазом" і НАК "Нафтогаз України" для створення тиску на газорозподільні компанії.

"При такому операторі ГТС, який зводить баланс ринку виключно на користь материнської компанії, змушуючи купувати у неї обсяги природного газу за ціною, що вдвічі більше встановленої урядом, і отримуючи надприбуток, судовий розгляд питання - це єдиний можливий шлях довести істину і правильність позиції компанії ПАТ "Криворіжгаз", - говорить комерційний директор ПАТ "Криворіжгаз" Анна Ковпак