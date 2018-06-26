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Интервью

Оператор ГРС искусственно создал миллионную задолженность "Сумыгаза"

НовостиЭнергетика    26.06.2018 - 14:53
Фото: газовый вентиль (dtek.com)
Фото: газовый вентиль (dtek.com)

Спор "Укртрансгаза" и "Сумыгаза" будет решаться в судебном порядке

Оператор ГТС искусственно на 20% увеличил сумму оплаты за услуги балансирования ПАО "Сумыгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это происходит из-за безосновательного применения коэффициента 1,2 к стоимости газа, использованного на производственно-технологические нужды. Действующие соглашения между двумя операторами рынка предусматривают применение коэффициента больше 1 только, если размер небаланса превышает 5% от приведенного объема газа, отобранного из газотранспортной системы. Поэтому есть основания считать, что действия оператора ГТС являются необоснованными и направлены на искусственное увеличение сумм задолженности.

Однако "Укртрансгаз" подал в Хозяйственного суда Сумской области иск о взыскании с "Сумыгаз" задолженности за услуги балансирования объемов природного газа и штрафных санкций на общую сумму 85,3 млн гривен.

ПАО "Сумыгаз" неоднократно обращалось к Оператору ГТС и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой разъяснить возникшую ситуацию. По состоянию на июнь текущего года компания получила письма-разъяснения от государственного регулятора - НКРЭКУ, которые свидетельствуют о незаконности действий Оператора ГТС и нарушения Закона Украины "О рынке природного газа". "Укртрансгаз" обращения игнорирует. Поэтому компания "Сумыгаз" будет доказывать правомерность своих действий в судебном порядке.

НКРЭКУ после проведения проверки "Укртрансгаз" признала действия компании неправомерными, наложила на оператора ГТС штраф и обязала предоставить обоснование применения коэффициента 1,2.

"Компания действительно имеет кредиторскую задолженность перед "Укртрансгаз". Но возникла она по другой причине - из-за убыточности тарифа на распределение газа, который не покрывает всех обоснованных затрат общества, - подчеркнула финансовый директор ПАО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко. - В действующей структуре тарифа, установленном НКРЭКУ, заложено, что "Сумыгаз" будет покупать на рынке газ для производственно-технологических и собственных нужд по цене 6036,00 гривен/тыс. куб. м. (без НДС). При этом в 2017 году фактическая среднегодовая цена составила 8029,61 гривен/тыс. куб. м. (без НДС). Среднемесячная цена за пять месяцев текущего года составляет 10792,92 гривен/тыс. куб. м. (без НДС)"

В 2017-2018 гг. "Сумыгаз" неоднократно предоставляли в НКРЭКУ расчеты экономически обоснованных тарифов, с учетом фактических затрат компании на оказание услуг распределения газа, однако они так и не были утверждены регулятором.

14 июня 2018 г. НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. Напомним, что все операторы ГРМ в марте текущего года уже подали в комиссию обоснования новых тарифов. Методика будет действовать до 31 декабря 2019 года.

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Теги публикации: Сумы, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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