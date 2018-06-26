Оператор ГРС штучно створив мільйонну заборгованість "Сумигазу"

Спір "Укртрансгазу" і "Сумигазу" вирішуватиметься в судовому порядку

Оператор ГТС штучно на 20% збільшив суму оплати за послуги балансування ПАТ "Сумигаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що це відбувається через безпідставне застосування коефіцієнту 1,2 до вартості газу, використаного на виробничо-технологічні потреби. Діючі угоди між двома операторами ринку передбачають застосування коефіцієнта більше 1 лише, якщо розмір небалансу перевищує 5% від об’єму приведеного газу, відібраного з газотранспортної системи. Тому є підстави вважати, що дії оператора ГТС є необґрунтованими та спрямовані на штучне збільшення сум заборгованості.

Проте "Укртрансгаз" подав до Господарського суду Сумської області позов про стягнення з "Сумигаз" заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу та штрафних санкцій на загальну суму 85,3 млн гривень.

ПАТ "Сумигаз" неодноразово зверталось до Оператора ГТС та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з проханням роз’яснити ситуацію, що виникла. Станом на червень поточного року компанія отримала листи-роз’яснення від державного регулятора - НКРЕКП, які свідчать про незаконність дій Оператора ГТС та порушення Закону України "Про ринок природного газу". "Укртрансгаз" звернення ігнорує. Тому компанія "Сумигаз" доводитиме правомірність своїх дій у судовому порядку.

НКРЕКП після проведення перевірки "Укртрансгаз" визнала дії компанії неправомірними, наклала на оператора ГТС штраф та зобов’язала надати обґрунтування застосування коефіцієнту 1,2.

"Компанія дійсно має кредиторську заборгованість перед "Укртрансгаз". Але виникла вона з іншої причини - через збитковість тарифу на розподіл газу, який не покриває усіх обґрунтованих витрат товариства, - наголосила фінансовий директор ПАТ "Сумигаз" Світлана Рибальченко. - У діючій структурі тарифу, встановленому НКРЕКП, закладено, що "Сумигаз" купуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних та власних потреб за ціною 6036,00 гривень/тис. куб. м. (без ПДВ). При цьому у 2017 році фактична середньорічна ціна склала 8029,61 гривень/тис. куб. м. (без ПДВ). Середньомісячна ціна за п’ять місяців поточного року становить 10792,92 гривень/тис. куб. м. (без ПДВ)"

У 2017-2018 рр. "Сумигаз" неодноразово надавали до НКРЕКП розрахунки економічно обґрунтованих тарифів, з урахуванням фактичних витрат компанії на надання послуг розподілу газу, проте вони так й не були затверджені регулятором.

14 червня 2018 р. НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Нагадаємо, що всі оператори ГРМ в березні поточного року вже подали до комісії обґрунтування нових тарифів. Методика діятиме до 31 грудня 2019 року.