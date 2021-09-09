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Оперативники СБУ попали под обстрел в Луганской области

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Луганская область, Четверг 09 сентября 2021 18:45
Оперативники СБУ попали под обстрел в Луганской области Фото: Оперативники СБУ попали под обстрел в Луганской области (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Луганской области оперативники Службы безопасности Украины попала под обстрел боевиков "ЛНР". Их накрыло огнем во время работы в Трехизбенке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину пророссийских наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

"Боевики стреляли из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых", - говорится в сообщении

Кроме того, боевики применили артиллерию калибра 122 мм, которая попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трехизбенка..

В СБУ добавили, что украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций.

"Это уже 64 производства с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, причинил тяжкие последствия).

Фото: Оперативники СБУ попали под обстрел в Луганской области (ssu.gov.ua)

Напомним, вчера боевики обстреляли украинские позиции вблизи Трехизбенки. В результате обстрелов пострадали шесть военных.

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Служба безопасности Украины Луганск
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