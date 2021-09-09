В Луганской области оперативники Службы безопасности Украины попала под обстрел боевиков "ЛНР". Их накрыло огнем во время работы в Трехизбенке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину пророссийских наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

"Боевики стреляли из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых", - говорится в сообщении

Кроме того, боевики применили артиллерию калибра 122 мм, которая попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трехизбенка..

В СБУ добавили, что украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций.

"Это уже 64 производства с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, причинил тяжкие последствия).

Фото: Оперативники СБУ попали под обстрел в Луганской области (ssu.gov.ua)