Оперативная обстановка: как прошли шестнадцатые сутки войны

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об оперативной обстановке и ситуации на фронтах в областях по состоянию на окончание 16-х суток противостояния защитников Украины российским оккупантам.
Об этом 12 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Войска РФ с целью провокации осуществили бомбардировку приграничных н.п. Копаны, Бухлычи и Верхний Теребежив на территории Беларуси, чтобы втянуть ВС РБ в войну против Украины. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал.
На Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не отмечено. Противник продолжает удерживать рубеж в районе н.п. Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Также противник занимался восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск.
На Сиверском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям н.п. Зазимья и Вишенки.
"На отдельных участках имеет частичный успех. В целях блокирования Чернигова с юго-западного направления пытается занять н.п. Михаил-Коцюбинское и Шестовица", - рассказали в Генштабе.
На Слободском направлении войска РФ сосредоточили силы в районах н.п. Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин, но активных наступательных действий не предпринимает.
Противник осуществляет перемещение своих резервов к Сумам.
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточили основные усилия на захватеМариуполя и Северодонецка.
На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.
Отдельные подразделения противника закрепились в районах н.п. Степное, Щербаки и продолжают выполнение заданий в районе Гуляй Поля.
Противник безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.
В то же время на временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.
Ранее сообщалось, что российский пропагандист слил в "репортаже" перемещение техники оккупантов под флагом Красного креста в Киевской области.
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