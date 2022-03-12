Оперативная обстановка: как прошли шестнадцатые сутки войны

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об оперативной обстановке и ситуации на фронтах в областях по состоянию на окончание 16-х суток противостояния защитников Украины российским оккупантам.

Об этом 12 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Войска РФ с целью провокации осуществили бомбардировку приграничных н.п. Копаны, Бухлычи и Верхний Теребежив на территории Беларуси, чтобы втянуть ВС РБ в войну против Украины. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал.

На Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не отмечено. Противник продолжает удерживать рубеж в районе н.п. Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Также противник занимался восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск.

На Сиверском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям н.п. Зазимья и Вишенки.

"На отдельных участках имеет частичный успех. В целях блокирования Чернигова с юго-западного направления пытается занять н.п. Михаил-Коцюбинское и Шестовица", - рассказали в Генштабе.

На Слободском направлении войска РФ сосредоточили силы в районах н.п. Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин, но активных наступательных действий не предпринимает.

Противник осуществляет перемещение своих резервов к Сумам.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточили основные усилия на захватеМариуполя и Северодонецка.

На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах н.п. Степное, Щербаки и продолжают выполнение заданий в районе Гуляй Поля.

Противник безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

В то же время на временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.