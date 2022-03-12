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Оперативна обстановка: як минула шістнадцята доба війни

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Субота 12 березня 2022 01:39
Оперативна обстановка: як минула шістнадцята доба війни Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку та ситуацію на фронтах в областях станом на закінчення 16-х діб протистояння захисників України російським окупантам.

Про це 12 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Війська РФ з метою провокації здійснили бомбардування прикордонних н.п. Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі, щоб втягнути ЗС РБ у війну проти України. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав.

На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник продовжує утримувати рубіж в районі н.п. Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Також противник займався відновленням боєздатності і перегрупуванням військ.

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках н.п. Зазимья та Вишеньки.

"На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку, намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовиця", - розповіли в Генштабі.

На Слобідському напрямку війська РФ зосередили сили в районах н.п. Сєверодонецьк, Сватове, Купянськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин, але активних наступальних дій не проводить.

Противник здійснює переміщення своїх резервів до Сум.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Криму та Сєвєродонецька.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.
Окремі підрозділи противника закріпилися в районах н.п. Степове, Щербаки і продовжують виконання завдань в районі Гуляй Поля.

Противник без успіху намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

Разом з тим на тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги.

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист злив у "репортажі" переміщення техніки окупантів під прапором Червоного Хреста в Київській області.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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