OpenAI змусить ділити ліміти між ChatGPT і Codex: що зміниться у грудні

Нова система обліку в токенах

Згідно з оновленнями у Центрі допомоги OpenAI, зміна пов’язана з інтеграцією можливостей Work безпосередньо в основний інтерфейс ChatGPT.

Тепер використання сервісу рахуватимуть у токенах - одиницях тексту, які модель обробляє та генерує під час роботи.

Кількість витрачених токенів залежатиме від обраної моделі та складності завдання. Так, тривала робота з кодом у Codex зменшуватиме доступний ліміт для складних запитів у чаті - і навпаки.

Зазначимо, що раніше Chat, Work і Codex мали окремі обмеження, зокрема на завантаження зображень, файлів і голосових повідомлень.

Водночас режим Instant chat стане винятком: його використання не впливатиме на загальний ліміт. Тож користувачі зможуть і надалі ставити прості повсякденні запитання, не витрачаючи основний запас ресурсів.

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Як реагує спільнота?

Компанія наразі не повідомила, яким буде спільний ліміт для кожного тарифного плану, як часто він поновлюватиметься та які умови діятимуть для безкоштовних акаунтів Free і Go.

Коли запас ресурсів вичерпається, користувачам доведеться чекати на його відновлення, переходити на дорожчий тариф або купувати додаткові кредити.

Зміна вже викликала жваве обговорення. На форумі OpenAI тема із закликом зберегти окремі ліміти зібрала понад сто дописів.

Експерти вважають цей крок фактичним завершенням епохи безлімітних запитів. До речі, раніше подібну систему запровадила Anthropic для своїх моделей Claude.

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Як відстежувати витрати токенів?

Після грудневого оновлення перевірити залишок ліміту та час його скидання можна буде в налаштуваннях ChatGPT у розділі Usage.

Користувачам, які регулярно працюють із Codex або просунутими моделями, рекомендують відстежувати статистику протягом кількох днів перед купівлею додаткових кредитів, а для простих відповідей свідомо обирати режим Instant.