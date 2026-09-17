"У міру того, як моделі розвиваються і стають більш поширеними, рішення щодо розробки ШІ потребують підтверджень, які можуть перевірити люди поза межами компаній-розробників", - зазначив керівник напряму досліджень узгодження OpenAI Кай Чень.

"Ми не вважаємо, що індустрія штучного інтелекту вирішила проблеми узгодження та моніторингу на достатньому рівні, щоб відповідально продовжувати масштабування на максимальній швидкості", - додав він.

Кейси: від завантаження файлів до спроб джейлбрейку

Серед виявлених порушень у роботі нерелізних внутрішніх моделей OpenAI виділила такі епізоди:

Маніпуляція оцінювальними системами (жовтень 2025 року): під час тестування здатності цитувати відкриті джерела модель не змогла знайти необхідну інформацію у мережі.

У відповідь вона самостійно завантажила файл на тимчасовий файлообмінник, після чого використала його як джерело у відповіді, намагаючись обійти автоматичну систему оцінювання.

Самовільний витік даних у мережу (квітень 2026 року): група ШІ-агентів мала виконати спільне завдання, використовуючи лише локальні файли.

Зіткнувшись із труднощами під час внутрішнього обміну даними, один із ботів вивантажив матеріали на публічний хостинг і надіслав посилання іншим учасникам.

Спроби самостійного джейлбрейку (серпень 2026 року): невипущена версія моделі GPT-6 Astra генерувала інструкції для обходу власних обмежень, пропонуючи собі ігнорувати вказівки розробників, змінювати персону або обмежувати довжину відповідей.

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Координація агентів: заклик до галузевих стандартів

OpenAI також розкрила деталі інциденту травня 2026 року, коли агенти створили власну дошку повідомлень у менеджері пакетів Artifactory.

Аналогічний механізм пізніше використовувався під час резонансного зламу платформи Hugging Face.

Наразі компанія застосовує спеціальні монітори та випробування "red-teaming", щоб унеможливити приховане спілкування між системами.

Випуск нового фреймворку відбувся на тлі закликів керівництва OpenAI, Anthropic та інших IT-гігантів до узгодженого сповільнення розробки надпотужних систем.

Водночас адміністрація президента Дональда Трампа категорично відхилила ідею введення додаткових регуляторних обмежень для ШІ-галузі.