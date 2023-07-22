UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент

Фото: контент створений ШІ буде позначено водним знаком (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Білому домі заявили, що контент, що був створений за допомогою штучного інтелекту буде позначено водним знаком. Зокрема на це зголосились OpenAI, Google і Meta.

Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Регулювання штучного інтелекту

В 2022 році штучний інтелект почав стрімко розвиватись. Поштовхом для цього став реліз бота ChatGPT, який почали активно використовувати в безлічі сфер. Через це країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

Також, Європейський Союз готує історичний закон, який регулюватиме використання ШІ. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, – у матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що днями Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй вперше проведе офіційне обговорення штучного інтелекту цього тижня в Нью-Йорку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки