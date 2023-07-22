OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент

Регулювання штучного інтелекту

В 2022 році штучний інтелект почав стрімко розвиватись. Поштовхом для цього став реліз бота ChatGPT, який почали активно використовувати в безлічі сфер. Через це країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

Також, Європейський Союз готує історичний закон, який регулюватиме використання ШІ. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, – у матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що днями Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй вперше проведе офіційне обговорення штучного інтелекту цього тижня в Нью-Йорку.

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