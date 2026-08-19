OpenAI обмежила ChatGPT для підлітків: ШІ не імітуватиме почуття й не дасть списати

Освітні інструменти та боротьба зі списуванням

Замість того, щоб видавати готові відповіді на домашні завдання, оновлена система спонукає школярів до самостійного розв'язання задач.

Для цього розробники створили окрему екосистему навчальних функцій:

Режим навчання (Study Mode): ставить навідні запитання, покроково розбиває складний матеріал і перевіряє рівень засвоєння тем.

Нагадування про відповідальне навчання: алгоритми розпізнають спроби скопіювати відповідь й автоматично спонукають тінейджера самостійно розбиратися у питанні.

Візуалізації та тести: інтерактивне середовище дозволяє перевіряти знання у формі вікторин та наочних графіків.

Години навчання (Study Hours): підлітки чи батьки можуть налаштувати розклад, коли режим допомоги у виконанні завдань буде вмикатися за замовчуванням.

Крім того, OpenAI оголосила про партнерство з платформою CodeAI, щоб навчати підлітків розуміти принципи роботи штучного інтелекту, критично оцінювати його відповіді та створювати власні цифрові проєкти.

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Обмеження та батьківський контроль

ChatGPT for Teens містить вбудовані фільтри, розроблені на основі досліджень дитячої психіки.

Вони автоматично блокують матеріали, пов'язані з насильством, самоушкодженням, розладами харчової поведінки чи контентом для дорослих.

ШІ-модель позбавили можливості імітувати емоційну прив'язаність. Чат-боту суворо заборонено використовувати романтичну лексику, провокувати емоційну залежність або вдавати, що він має власні почуття та свідомість.

Батьки отримали розширені інструменти контролю: вони можуть зв'язувати акаунти, встановлювати тихі години, а також отримувати сповіщення про можливі критичні ситуації (зокрема щодо ризиків розладів харчування).

Одночасно система попереджатиме підлітків у разі спроби завантажити чутливі приватні фотографії.