Opel Frontera більше не кросовер - його перетворили на екстремальний позашляховик

Скромний сімейний кросовер отримав потужний позашляховий обвіс, який включає інші бампери, лебідку, кофри на задніх стійках даху і експедиційний багажник Thule Canyon XT зі світлодіодною люстрою. Кросовер також може похвалитися 16-дюймовими колесами Borbet CWE із шинами BFGoodrich.

Іншими зовнішніми особливостями стали матово-чорні капот та дах, а весь кузов покритий захисною плівкою. Поєднання кольорів підібрано спеціально для версії Gravel і не зустрічається у звичайній гамі моделей Opel.

Зображень салону поки немає, але заявлено, що там встановлені нові крісла з обробкою їх мікроволокна і тим же помаранчевим декором, а обшивка стелі повністю чорна.

Opel Frontera Gravel створений на основі електричної версії звичайного кросовера. Отже, у кросовера передній привід з електромотором потужністю 156 к.с. та батарея ємністю 54 кВт*год. Хоча для спорыднених моделей Jeep Avenger або Alfa Romeo Junior пропонується версія із додатковим заднім електромотором та повним приводом.

Публычний дебют Opel Frontera Gravel відбудеться 30 травня в Австрії на фестивалі XS CarNight Wörthersee.