ОПЕК підвищила прогноз світового попиту на нафту до 2045 року

Думка Організації країн-експортерів нафти контрастує з думкою інших прогнозистів, які очікують, що попит на нафту досягне плато до 2030 року через зростання використання поновлюваних джерел енергії та електромобілів.

Ще одне десятиліття зростання попиту на нафту стане стимулом для ОПЕК, 13 членів якої залежить від доходів від нафти. Група стверджує, що нафта має бути частиною енергетичного переходу.

"Загальний обсяг інвестицій у нафтовий сектор становить $12,1 трлн до 2045 року", - написав генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс у передмові до звіту.

За його словами, хронічне недофінансування світової нафтової промисловості останніми роками через спади в галузі, пандемію COVID-19, а також політику, спрямовану на припинення фінансування проектів, пов'язаних з викопним паливом, "є серйозною причиною для занепокоєння".

У звіті ОПЕК підтвердила свою думку, що світовий попит стабілізується після 2035 року. Інші прогнози з боку компаній та банків бачать пік попиту на нафту раніше. Міжнародне енергетичне агентство у четвер уперше у своїй історії моделювання заявило, що попит на всі види викопного палива досяг піку.

У звіті йдеться, що світовий попит на нафту досягне 103 млн барелів на добу в 2023 році, що на 2,7 млн барелів на добу більше, ніж у 2022 році.

ОПЕК також підвищила прогноз попиту на середньострокову перспективу до 2027 року, заявивши, що до кінця періоду цей показник зросте майже на 2 млн. барелів на добу в порівнянні з минулим роком.

До 2030 року ОПЕК прогнозує середній світовий попит на рівні 108,3 млн барелів на добу і підвищила свій показник на 2045 рік до 109,8 млн барелів.

"Очікується, що нафта залишиться паливом номер один у світовому первинному енергетичному балансі", - йдеться у звіті.