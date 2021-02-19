Опасный челлендж "40 таблеток": для родителей и учителей подготовили информацию

Министерство образования и науки Украины на фоне активизации в соцсетях смертельно опасных "челленджей" для подростков сделало подборку важной информации для педагогов и родителей.

В ведомстве отметили, что дети могут воспринимать свою активность в социальных сетях как игру и не понимать последствий своих действий, что может приводить к катастрофическим случаям.

У связи с этим министерство сообщило, что на его сайте можно найти раздел "БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ" для повышения уровня осведомленности родителей и учителей. В частности, там размещены советы для родителей по организации взаимодействия "ребенок-интернет-мобильная связь" от Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

Также отмечается, что чат-бот "КІБЕРПЕС" в Telegram и Viber поможет узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае кибербулинга и анонимно получить помощь.

"Также можно найти материалы для проведения уроков и квестов для разных возрастных групп по безопасному поведению в интернете. Кроме того, в разделе размещены рекомендованные Министерством пособия для использования родителями и педагогами по обучению детей безопасному пользованию интернетом", - подчеркнули в МОН.

Кроме этого, действуют телефоны "горячих линий", по которым дети могут получить психологическую поддержку в случае, если они попали в рискованные для здоровья ситуации, в том числе случаи, связанные с социальными сетями.

"Министерство постоянно обращает внимание в своих обращениях к департаментам образования и науки ОГА, чтобы в первую очередь дети знали, куда они могут анонимно обратиться за помощью", - добавили в пресс-службе.