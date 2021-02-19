Небезпечний челендж "40 таблеток": для батьків і вчителів підготували інформацію
Міністерство освіти і науки України на тлі активізації в соцмережах смертельно небезпечних "челенджів" для підлітків зробило добірку важливої інформації для педагогів і батьків.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
У відомстві зазначили, що діти можуть сприймати свою активність у соціальних мережах як гру та не розуміти наслідків своїх дій, що може призводити до катастрофічних випадків.
У зв'язку із цим міністерство повідомило, що на його сайті можна знайти розділ "БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТ" для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів. Зокрема, там розміщені поради для батьків щодо організації взаємодії "дитина-інтернет-мобільний зв'язок" від Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.
Також зазначається, що чат-бот "КІБЕРПЕС" у Telegram і Viber допоможе дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у разі кібербулінгу та анонімно отримати допомогу.
"Також можна знайти матеріали для проведення уроків та квестів для різних вікових груп щодо безпечної поведінки в інтернеті. Окрім того, у розділі розміщені рекомендовані Міністерством посібники для використання батьками та педагогами щодо навчання дітей безпечному користуванню інтернетом", - наголосили в МОН.
Окрім цього, діють телефони "гарячих ліній", за якими діти можуть отримати психологічну підтримку в разі, якщо вони потрапили в ризиковані для здоров’я ситуації, в тому числі випадки, пов’язані із соціальними мережами.
"Міністерство постійно звертає увагу у своїх зверненнях до департаментів освіти і науки ОДА, щоб насамперед діти знали, куди вони можуть анонімно звернутися за допомогою", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, 16 лютого двоє ліцеїсток в Боярці вжили по 40 таблеток "Дротаверину", в результаті чого одна з них померла, а інша - потрапила до лікарні. Дівчата пішли на такий крок після перегляду відео в соцмережі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через отруєння двох семикласниць ліцею Боярки (Київська область). Обласна прокуратура взяла справу на особливий контроль.
Міська рада Боярки призначила службове розслідування стосовно директора ліцею, де отруїлися дві дівчини. Її відсторонили від посади.
Подібний випадок зафіксували й в Умані.