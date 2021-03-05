Опасное историческое турне. Папа Римский впервые прилетел в Ирак

Папа Римский Франциск впервые в истории католической церкви прибыл в Ирак. В ходе своего опасного турне на Ближнем Востоке понтифик хочет призвать к межрелигиозному миру и диалогу.

Самолет с главой католической церкви приземлился сегодня в Багдаде около 14:00. Вместе с понтификом в столицу Ирака прибыли около 75 журналистов. Для охраны 84-летнего Папы во время его визита власти Ирака направили тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности, поскольку он прилетел после серии ракетных атак и терактов.

"Я рад снова совершать поездки. Это знаковая поездка, и это долг перед страной, которая была замучена в течение стольких лет", - сказал Франциск после выхода из самолета.

В рамках своего турне понтифик на самолете, вертолете и, возможно, бронеавтомобиле отправится в четыре города. Он планирует провести мессу в церкви Багдада и встретиться с иракским мусульманским священником-шиитом в городе Наджаф, после чего отправится в Мосул, где во время прошлогоднего визита премьера Ирака армия была вынуждена очистить улицы от людей.