ua en ru
Чт, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Опалювальний сезон розпочався по всій Полтавській області

Полтава, Четвер 09 листопада 2023 18:23
UA EN RU
Опалювальний сезон розпочався по всій Полтавській області Фото: опалювальний сезон розпочався по всій Полтавській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Усі громади Полтавської області вирішили розпочати опалювальний сезон. Підключення тепла завершують у всьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна у Telegram.

"Опалювальний сезон розпочався по всій області. Відповідне рішення ухвалили всі громади Полтавської області", - зазначив Пронін.

За його словами, вчора, 8 листопада, подачу тепла розпочали котельні Щербанівської громади, а сьогодні опалювальний сезон стартував у Горішньоплавнівській громаді.

Фахівці завершують роботи з підключення житлових будинків та закладів соціальної сфери.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще у жовтні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені жителів тих місць, де нема можливості опалювати будинки газом.

Раніше рятувальники нагадали українцям про правила використання обігрівачів та іншого приладдя, яке дозволяє зігріти приміщення чи ліжко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область Опалювальный сезон
NEWS
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні