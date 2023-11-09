Опалювальний сезон розпочався по всій Полтавській області

Усі громади Полтавської області вирішили розпочати опалювальний сезон. Підключення тепла завершують у всьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна у Telegram .

"Опалювальний сезон розпочався по всій області. Відповідне рішення ухвалили всі громади Полтавської області", - зазначив Пронін.

За його словами, вчора, 8 листопада, подачу тепла розпочали котельні Щербанівської громади, а сьогодні опалювальний сезон стартував у Горішньоплавнівській громаді.

Фахівці завершують роботи з підключення житлових будинків та закладів соціальної сфери.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще у жовтні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені жителів тих місць, де нема можливості опалювати будинки газом.

Раніше рятувальники нагадали українцям про правила використання обігрівачів та іншого приладдя, яке дозволяє зігріти приміщення чи ліжко.