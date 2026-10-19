Опалювальний сезон 2026-2027: як оформити субсидію та коли чекати на перші виплати

В Україні розпочинається опалювальний сезон 2026–2027 років. Більшості громадян житлову субсидію перерахують автоматично, однак для окремих категорій споживачів залишається необхідність особисто подати заяву та декларацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОВА.
Для більшості українців, які вже отримували допомогу на оплату комунальних послуг, Пенсійний фонд України (ПФУ) здійснить автоматичний перерахунок. Повторно звертатися не потрібно, якщо у складі домогосподарства чи майновому стані не відбулося змін.
Подати нову заяву та декларацію необхідно у таких випадках:
Заяву та декларацію про доходи можна подати у зручний для вас спосіб:
Важливо: Якщо подати документи протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначать із жовтня (за умови, що право на неї виникло з початку сезону).
Субсидію на опалювальний період розраховують на термін з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Розрахунок за жовтень: пільгу нарахують за 16 днів (з 16 по 31 жовтня), незалежно від фактичної дати запуску теплопостачання у конкретному будинку.
Термін виплат: грошову допомогу за жовтень громадяни отримають у листопаді.
На які послуги поширюється: субсидія враховує витрати на теплову енергію, природний газ та електроенергію для централізованого, автономного й індивідуального опалення.