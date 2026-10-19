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Опалювальний сезон 2026-2027: як оформити субсидію та коли чекати на перші виплати

12:26 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: як оформити субсидію (колаж РБК-Україна)

В Україні розпочинається опалювальний сезон 2026–2027 років. Більшості громадян житлову субсидію перерахують автоматично, однак для окремих категорій споживачів залишається необхідність особисто подати заяву та декларацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОВА.

Кому субсидію перерахують автоматично, а кому треба подати заяву

Для більшості українців, які вже отримували допомогу на оплату комунальних послуг, Пенсійний фонд України (ПФУ) здійснить автоматичний перерахунок. Повторно звертатися не потрібно, якщо у складі домогосподарства чи майновому стані не відбулося змін.

Подати нову заяву та декларацію необхідно у таких випадках:

  • якщо ви оформлюєте субсидію вперше;
  • якщо вам було відмовлено в призначенні допомоги на неопалювальний період;
  • у разі змін у складі домогосподарства або інших обставин, що впливають на право чи розмір виплат.

Способи подачі документів

Заяву та декларацію про доходи можна подати у зручний для вас спосіб:

  • Онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок Пенсійного фонду;
  • Особисто: у сервісних центрах ПФУ, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених осіб місцевих громад;
  • Поштою: надіславши пакет документів на адресу територіального органу ПФУ.

Важливо: Якщо подати документи протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначать із жовтня (за умови, що право на неї виникло з початку сезону).

Як розраховується та коли надійде виплата за жовтень

Субсидію на опалювальний період розраховують на термін з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Розрахунок за жовтень: пільгу нарахують за 16 днів (з 16 по 31 жовтня), незалежно від фактичної дати запуску теплопостачання у конкретному будинку.

Термін виплат: грошову допомогу за жовтень громадяни отримають у листопаді.

На які послуги поширюється: субсидія враховує витрати на теплову енергію, природний газ та електроенергію для централізованого, автономного й індивідуального опалення.

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