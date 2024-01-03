Опальна зірка "Мемфіса" поклав згори з-під першого номера драфту: момент дня в НБА
Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив плеймейкер "Мемфіс Гріззліс" Джа Морант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Оборонець "Гріззліс" підкорив моментом у фінальній чверті протистояння зі "Сан-Антоніо". Він сміливо пішов атакувати кошик "Сперз", обійшов Джонса, перехитрив Вембаньяму та крізь його руки оформив слемданк.
Морант і компанія здобули впевнену домашню перемогу (106:98). Утім, обидві команди залишаються за межами плей-офф від Західної конференції. "Мемфіс" іде на 13-й сходинці, а "Сан-Антоніо" – безнадійний аутсайдер.
Найрезультативнішим на паркеті став Морант. Він набрав 26 очок, зробив 5 підбирань і віддав 10 передач. Показники Вембаньями скромніші – 20 пунктів, 7 підбирань, 1 асист.
Хто такий Джа Морант
Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс". На драфті НБА-2019 обраний "Мемфісом" під другим номером.
Проводить п'ятий сезон поспіль під егідою асоціації. У дебютний рік отримав приз Новачку сезону, а торік – нагороду Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу. Двічі виступав у плей-офф, дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2022, 2023).
Навесні вийшов у прямий ефір в соцмережах і під час відвідин нічного клубу позував зі зброєю. Був оштрафований і дискваліфікований, лікувався у клініці від стресу. Влітку вдруге потрапив у схожий скандал і отримав 25-матчевий бан.
Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.
До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.