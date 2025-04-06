Опалення в Києві вимкнули, але є нюанс. У КМДА дали роз'яснення на період похолодання

Фото: опалення у Києві увімкнули у лікаренях і школах, дитсадках на час похолодання (Getty Images)

Похолодання внесло свої корективи у опалювальний процес у Києві. Влада внесла деякі зміни, попри те, що опалювальний сезон завершили ще наприкінці березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За його словами, столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом на період зниження температури, яку прогнозують синоптики. Пантелеєв підкреслив, що зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками їхніх керівників, що вже направлять до теплопостачальних організацій.