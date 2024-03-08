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Без опадів, проте з температурними коливаннями: прогноз погоди в Україні на завтра

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде хмарною у суботу, 9 березня. При цьому синоптики повідомили про температурні коливання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно з поясненнями та без опадів. Лише в Криму місцями невеликий дощ.

У західних областях вночі та вранці подекуди очікується туман. Вітер переважно північно-західний  3-8 м/с.

Температура повітря вночі страновитиме -2 -7 градусів, а на Закарпатті та узбережжі морів від +2 до -3. При вдень температура повітря прогріється до +2 +7 градусів, а на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одеської області до +10° тепла. 

До того ж у Карпатах вночі буде -5 -10 градусів, а вдень близько 0.

Погода в столичному регіоні 

Завтра у Києві і Київській області буде хмарно з проясненнями, проте без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме -2 -7, а вдень +2 +7. 

У Києві вночі будет -2 -4 градуси, а вдень +4 +6. 

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