Без опадів, але місцями сильний вітер і туман: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів, а в Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, втім в Приазов'ї місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі -1 +2 градуси, вдень від 0 до +2;

на заході вночі +2 +4, а вдень +2 +11 градусів;

у східних областях вночі -2 -4 градуси, вдень від -1 до +3;

на півдні країни вночі 0 до +3, а вдень +1 +3 градуси;

у центральних областях вночі від -1 до +2 градусів, вдень 0 +2.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно східний 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від 0 до -2, а вдень від 0 до +2.

Нагадаємо, нещодавно синоптики оновили прогноз погоди на лютий 2023 року.

Додамо, також ми писали про те, що Київ встановив новий температурний рекорд вперше за 143 роки.

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