Осадки и прояснения: какой погоды следует ожидать в Украине завтра

Завтра, 24 января, на преобладающей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Однако, в западной части страны предполагаются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ночью в северных и большинстве центральных областей будет идти небольшой мокрый снег.

"...Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренный мокрый снег и дождь, в Закарпатье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков", - отмечают синоптики.

Кроме того, на дорогах, кроме юга, местами будет наблюдаться гололедица.

Ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, в западных областях днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Средняя температура в течение суток будет колебаться в пределах отметок от -2 до +3:

ночью на Левобережье -1-6;

в восточных областях и в Карпатах до -10;

днем в Прикарпатье, Одесской области и в Крыму +1+6 тепла.

Фото: погода на территории Украины 24 января (facebook.com/UkrHMC)