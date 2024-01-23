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Осадки и прояснения: какой погоды следует ожидать в Украине завтра

Украина, Вторник 23 января 2024 14:54
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Осадки и прояснения: какой погоды следует ожидать в Украине завтра Фото: погода в Украине 24 января будет облачной с прояснениями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 24 января, на преобладающей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Однако, в западной части страны предполагаются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ночью в северных и большинстве центральных областей будет идти небольшой мокрый снег.

"...Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренный мокрый снег и дождь, в Закарпатье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков", - отмечают синоптики.

Кроме того, на дорогах, кроме юга, местами будет наблюдаться гололедица.

Ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, в западных областях днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Средняя температура в течение суток будет колебаться в пределах отметок от -2 до +3:

  • ночью на Левобережье -1-6;
  • в восточных областях и в Карпатах до -10;
  • днем в Прикарпатье, Одесской области и в Крыму +1+6 тепла.

Осадки и прояснения: какой погоды следует ожидать в Украине завтраФото: погода на территории Украины 24 января (facebook.com/UkrHMC)

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 года в Украине, как и в декабре 2023 года, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

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