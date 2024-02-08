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Опади і ожеледиця. Київ завтра накриє негода

Фото: у Києві 9 лютого зіпсується погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Києві 9 лютого зіпсується. Столицю накриють опади, на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Завтра у Києві очікується суттєве погіршення погоди. Вдень місто накриє мокрий сніг, місцями можливий дощ. 

Місцева влада попереджає, що на дорогах можлива ожеледиця. Синоптики встановили у столиці перший (жовтий) рівень небезпеки.

"Закликаємо водіїв не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції. Пішоходам - будьте обережні на тротуарах", - йдеться у повідомленні.

Стовпчики термометрів у Києві завтра вдень покажуть від 0 до +2 градусів, а вночі від 0 до -2. 

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні мокрий сніг та дощ. Опади очікуються по всій країні, крім південних областей. В Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади.

Вітер очікується південно-східний та східний, 7-12 м/с, а в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби на півночі та сході від +2 до -3 градусів. Вночі у Чернігівській та Сумській областях прогнозується до -6 -11 градусів.

На решті території вдень +4 +9 градусів, а вночі від 0 до +5.

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