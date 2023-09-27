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В ОП заявили, що напрацюють зміни до законодавства для розблокування видобувних підприємств

Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Протягом найближчого місяця в Офісі президента можуть обговорити та запропонувати зміни до законодавства, які відновлять роботу видобувних підприємств, заблокованих через застосування до їх власників санкцій Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Ростислава Шурму.

За його словами, в ОПУ знають про проблему санкційного блокування українських видобувних компаній і будуть дивитися, як переглядати норму законодавства, що передбачає зупинення права користування надрами.

"Сьогодні є законодавча норма, яка передбачає позбавлення ліцензій у випадку санкціонування власників компаній. Будемо дивитися, як переглядати цю норму. Це компетенція Верховної ради, але ми цю проблему знаємо, і точно будемо вносити… дискутувати, і, мабуть, вносити відповідні законодавчі [зміни]", - зазначив він.

Нагадаємо, у березні-червні 2023 р. Державна служба геології та надр України зупинила спецдозволи компаніям груп "Смарт-Холдинг", Group DF, UNIGRAN на виконання нової норми Кодексу України про надра, яка набрала чинності 28.03.2023.

Представники компаній, видобувна діяльність яких була заблокована, попереджали про втрати бюджету, заявляли, що запровадження санкцій не повинно шкодити інтересам України, а також зверталися до президента, Уряду та РНБО з проханням не знищувати робочі місця.   

Також в Європейській бізнес-асоціації блокування діяльності українських видобувних компаній через санкції до їх власників назвали "нелогічним і неефективним".

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