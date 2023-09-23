В ОП відреагували на чутки про ATACMS: заяви можуть робити дві людини

Справжнє рішення про передачу Україні ракет ATACMS оголосять не ЗМІ. Такі повноваження мають всього дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Є дві людини, які можуть заявити про ATACMS і тоді вони будуть в Україні. Це пан Зеленський і пан Байден (американський президент Джо Байден - ред)", - сказав Подоляк.

За словами радника керівника ОП, всі інші просто можуть проговорювати варіанти.

"Питання коли, в якій кількості та чи будуть взагалі надані, вирішують дві людини - Зеленський і Байден", - наолосив він.

ATACMS для України

Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. В Сенаті Сполучених штатів Америки закликали Джо Байдена передати нашій країні ракети, втім, Білий дім був стриманий у своїх заявах. Там стверджують про продовження дискусій щодо передачі снарядів.

Як писало NBC News, під час зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, останній повідомив лідеру України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS. Втім, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр не змогла підтвердити цю інформацію.

Згідно з даними The Washington Post, Україна може отримати ракети ATACMS, які озброєні касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою. Відповідно до описання в ЗМІ, існує три версії ракет про які можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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