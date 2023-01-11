В ОП розповіли, якою є ситуація з теплом і водою у Херсоні
У Херсоні продовжує покращуватися ситуація з теплом і водою. Відповідні служби працюють цілодобово для забезпечення громадян послугами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.
"До системи централізованого теплопостачання у Херсоні підключено 84% споживачів", - зазначив посадовець.
Тимошенко також розповів, що водопостачання вже відновлено майже в усьому місті, однак в області ситуація складніша.
"Станом на зараз (10 січня - ред.) лише 25% населених пунктів (області - ред.) із водою", - додав заступник глави ОП.
Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що 10 січня росіяни обстріляли один із районів Херсона, внаслідок чого є загиблий.
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