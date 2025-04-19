У ОП розповіли, які країни приєднались до Міжнародної коаліції повернення українських дітей

"Міжнародна спільнота – це критично важлива сила, яка допомагає нам повертати українських дітей додому та чинити тиск на РФ. Сьогодні 41 країна вже приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яку Україна співочолює разом із Канадою", - зазначила Зарівна.

За її словами, це дипломатичний майданчик, що дозволяє об’єднувати зусилля, посилювати тиск на Росію та будувати нові механізми співпраці. Коаліція також долучається до підтримки реінтеграційних проєктів.

До слова, деякі держави відіграють ключову роль у медіації – зокрема, Катар, Ватикан і Південна Африка. Також діє Міжнародна експертна група Bring Kids Back UA.

"Окремо потрібно використовувати такі засоби, як санкції, міжнародна ізоляція, юридичні рішення – все це має змушувати РФ зупинити практику викрадення дітей та почати співпрацю в питанні їх повернення. Зараз ведеться багато розмов про умови, на яких може бути укладена мирна угода між Україною та Росією", - підкреслила директорка Bring Kids Back UA.

Вона також додала, що питання депортованих і примусово переміщених дітей не може бути предметом політичного торгу. Це – гуманітарний пріоритет, який має вирішуватися окремим треком, і тільки так.

Під час останніх міжнародних переговорів, зокрема в Саудівській Аравії у березні 2025 року, українська делегація чітко позначила це питання, як одну з ключових умов навіть для потенційного припинення вогню. Це також прозвучало в розмові президентів Зеленського та Трампа. Україна не дозволить, щоб питання дітей зникло з порядку денного. Бо діти – це не тема для компромісів.