У ОП розповіли, які країни найбільше залучені у переговори щодо повернення дітей з РФ

"У нас спільна мета – зробити роботу над пошуком, поверненням та реінтеграцією дітей ефективнішою. Важливо також документувати випадки депортації та примусового переміщення задля наближення справедливості. Тому ми активно залучаємо до Bring Kids Back UA громадськість України. Досвід національних організацій є унікальним. Ми також працюємо з організаціями за кордоном, особлива увага – до країн Глобального Півдня", – наголосила Дарія Зарівна.

Вона також зауважила, що Катар і Ватикан виступають медіаторами в переговорному процесі щодо повернення дітей. За результатами Міністерської конференції в Монреалі до зусиль цих країн планує долучитися також Південна Африка.

Крім того, Хорватія, Естонія, Аргентина, Канада та Україна співпрацюватимуть з метою пошуку детальної інформації про депортованих і переміщених українців у Росії та на окупованих нею територіях.

"Важливо, щоб у нас була одна база про депортованих дітей, історію їх переміщення та їхню кількість. Росія не надає інформації, і тому ми повинні максимально об’єднати зусилля задля тиску на неї. Ми розуміємо, що у правозахисників також є інформація, діти та їхні рідні можуть звертатися до організацій безпосередньо, тому нам потрібно постійно здійснювати обмін даними, координувати зусилля для пошуку та повернення дітей", – сказала Ірина Верещук.

Дар’я Герасимчук зазначила, що триває робота з просування інформаційної кампанії "Викрадені голоси" за кордоном та залучення країн до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Вона також закликала громадські організації долучатися до поширення історій дітей та інформації про способи їх порятунку.

Представники громадського сектору під час зустрічі поділилися зворотним зв’язком щодо взаємодії з ініціативою Президента України Bring Kids Back UA та надали пропозиції стосовно проведення спільних інформаційних кампаній, а також активного залучення експертів до реалізації проєктів, спрямованих на реінтеграцію та відновлення справедливості для дітей.