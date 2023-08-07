Єрмак про "формулу миру": саміт на рівні лідерів країн планують на осінь і буде ще один

Майбутні саміти миру

В Офісі президента сподіваються провести два саміти щодо "формули миру". Один з них має відбутись на рівні лідерів держав вже цієї осені.

Єрмак пояснив, що має відбутись установчий саміт, на якому учасники мають ухвалити за основу український мирний план, щоби потім проводити окремі заходи, конференції щодо кожного з пунктів формули миру.

Крім того, в Офісі президента сподіваються і вважають реальним провести саміт на рівні лідерів держав вже цієї осені. За словами керівника Офісу президента, Україна розраховує, що до наступної зустрічі число країн-учасників може збільшитись до 60. Зокрема, хочуть доєднатись ще три африканські країни.

Вже другий саміт має зафіксувати завершення війни. На ньому має бути ухвалено міжнародний документ.

Деталі зустрічі у Джидді

"В зустрічі щодо української "формули миру" взяли участь представники 42 країн. Усі учасники заходу повністю віддані і поважають територіальну цілісність та суверенітет України. Ця теза звучала у виступах всіх присутніх країн", - йдеться у заяві.

Також Єрмак пояснив, що багато з них артикулювали до міжнародного визнаних кордонів 1991 року. В рамках цих перемовин не розглядаються жодні інші мирні ініціативи, окрім тої, яку запропонувала Україна.

Виведення російських військ з території України є обовʼязковою умовою

Єрмак також назвав фейковою інформацію, яка поширювалась окремим ЗМІ про те, що Україна на переговорах у Саудівській Аравії нібито погодилася обговорювати мир з Росією без обов'язкової вимоги щодо виведення військ з усієї території.

Заступник голови ОП Ігор Жовква підкреслив, що позиція України - виведення російських військ є обовʼязковою умовою для будь-якого мирного врегулювання. За його словами, таке ж позиція звучала у виступах й інших учасників зустрічі у Джидді. А країни Глобального Півдня, Китай не заперечували проти такої позиції України.

"Не зрозуміло, звідки взялась ця інформація", - додав Єрмак.

"Формула миру" в частині гарантій безпеки України

Він також нагадав, що Україна вже працює по імплементації формули миру і в частині гарантій безпеки. На думку Єрмака, перші двосторонні угоди з окремими країнами можуть зʼявитись вже до кінця цього року.

Нагадаємо, що першою країною, з якою Україна розпочала переговори про гарантії безпеки, стали США.

Саміт у Саудівській Аравії

На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська "формула миру". Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Згодом інформацію підтвердили і в Офісі президента.

На саміт було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.

Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.