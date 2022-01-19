В ОП рассказали о подготовке к Евробаскет: стройка новых арен пройдет в Киеве и Львове

Они прибыли в Украину, чтобы оценить состояние готовности к проведению соревнований в Киеве и Львове, заявленных Федерацией баскетбола Украины как города, которые будут принимать чемпионат.

"Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки строительства объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральных и местных властей", - отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

В частности, в Киеве планируется строительство многофункциональной спортивной арены на 15 тыс. 880 зрителей. Ее разместят на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра. Ожидается, что арену введут в эксплуатацию в декабре 2024 года, а поблизости будет создана большая парковая зона.

Во Львове готовятся к строительству многофункциональной арены на 10 тыс. зрительских мест. Площадка сможет принимать игры группового этапа турнира. Арена должна быть готова в ноябре 2024 года.

Параллельно еще в ряде украинских городов строят многофункциональные комплексы, рассчитанные на меньшее количество зрителей.

Генеральный директор FIBA ​​Europe Properties Моника Пухнер отметила важность того, что в Украине идет масштабное развитие спортивной инфраструктуры, и это происходит не только ради Евробаскета.

Страна, которая получит право на проведение Евробаскет-2025, будет названа в Мюнхене 29 марта 2022 года.