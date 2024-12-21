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У ОП пояснили нецензурний вислів Зеленського про Путіна

Субота 21 грудня 2024 22:25
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У ОП пояснили нецензурний вислів Зеленського про Путіна Фото: Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями Володимир Зеленський нецензурно висловився на адресу Володимира Путіна. Таким чином, президент України абсолютно чітко зафіксував психічний стан російського диктатора.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми Україна".

"Суб'єкт Путін не є президентом країни, він не є вибраним президентом. Це авторитарний лідер. Те, що він говорить, які аналогії наводить - це говорить про збочений психічний розлад. І безумовно президент України просто це фіксує", - сказав він.

Подоляк додав, що хоч вислів Зеленського не зовсім є медичним терміном, але інакше охарактеризувати стан Путіна не можна.

Радник керівника ОП також пояснив, що таким чином президент України говорить усім партнерам, що російський диктатор не є дієздатною особою і з ним не можна про щось домовлятись та щось підписувати.

"Що можна робити? Примушувати, примушувати і ще раз примушувати. Це єдині інструменті, які дійсно будуть мати суттєве значення", - резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, днями Путін на своїй "прямій лінії" закликав провести "високотехнологічну дуель". Зокрема, запропонував Заходу розташувати системи ППО в Києві, щоб спробувати переходити російську ракети "Орєшнік". У відповідь на це, Зеленський на своїй сторінці в Twitter назвав його довбо**бом.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"... Довбо**б", - написав президент України.

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