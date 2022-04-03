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В ОП назвали ключевые направления развития экономики во время войны

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Воскресенье 03 апреля 2022 13:09
В ОП назвали ключевые направления развития экономики во время войны Фото: в ОП назвали ключевые направления развития экономики во время войны (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Для стабилизации экономики в условиях войны Украина будет привлекать как собственные средства, так и средства международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко по итогам совещания, которое провел президент Владимир Зеленский с экономическими блоками ОП и Кабинета министров.

"Вместе с Кабинетом министров работаем, чтобы украинская экономика развивалась даже в условиях военного времени. Привлекаем собственные и партнерские средства", - подчеркнул он.

Одновременно Украина переходит на упрощенную систему налогообложения, напомнил Тимошенко. По сообщению ОП, это произойдет в апреле.

Одним из главных вопросов совещания стало также проведение посевной.

Как отмечается, украинская власть прорабатывает пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что по состоянию на 28 марта сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения, достигла 564,9 миллиарда долларов. Каждый день эта цифра растет.

Свириденко подчеркнула, что Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат - как по судебным решениям, так и путем передачи нашему государству замороженных активов рф.

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